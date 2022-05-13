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Не менее 12 человек погибли и 8 пострадали в ДТП на северо-востоке Пакистана

Не менее 12 человек погибли и 8 пострадали в ДТП на северо-востоке Пакистана По меньшей мере 12 человек погибли, еще 8 получили травмы в результате столкновения грузовика и двух пассажирских микроавтобусов в пакистанском округе Гуджранвала (северо-восточная провинция Пенджаб).
Другие страны
13 мая 2022 г. 09:50
Не менее 12 человек погибли и 8 пострадали в ДТП на северо-востоке Пакистана

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 8 получили травмы в результате столкновения грузовика и двух пассажирских микроавтобусов в пакистанском округе Гуджранвала (северо-восточная провинция Пенджаб).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета Dawn со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел на междугородной трассе Гуджранвала - Хафизабад в районе населенного пункта Кот Ладха, где грузовик на высокой скорости поочередно врезался в два пассажирских микроавтобуса. Отмечается, что водитель грузовика скрылся с места аварии.

Все пострадавшие были доставлены в районные больницы Гуджранвалы и Хафизабада, уточняет издание.

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