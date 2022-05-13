Не менее 12 человек погибли и 8 пострадали в ДТП на северо-востоке Пакистана

Не менее 12 человек погибли и 8 пострадали в ДТП на северо-востоке Пакистана

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 8 получили травмы в результате столкновения грузовика и двух пассажирских микроавтобусов в пакистанском округе Гуджранвала (северо-восточная провинция Пенджаб).

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