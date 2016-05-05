ДТП с автобусом в Боливии: 12 погибших, 30 раненых

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Падение автобуса в пропасть унесло в Боливии жизни как минимум 12 человек, еще 30 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг рано утром в муниципии Комарапа в 240 километрах от города Санта-Крус. По каким причинам автобус съехал с дороги и упал в пропасть, пока неизвестно.

На месте трагедии продолжаются спасательные работы. Пожарные и полиция предполагают, что число жертв может увеличиться, так как внутри автобуса остаются тела заблокированных людей.

Аварии из-за несоблюдения правил дорожного движения и плохого состояния дорог в Боливии ежегодно уносят жизни в среднем тысячи человек, еще 40 тысяч получают ранения.