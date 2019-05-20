Не менее 11 человек погибли в результате стрельбы в баре в Бразилии

Не менее 11 человек погибли в результате стрельбы в баре в Бразилии

20 мая, 2019 03:27

https://report.az/storage/news/59acf8b4ab9bcb27f96630a8ede082a1/219afd14-d123-4f52-9002-688d09f200c8_292.jpg По меньшей мере 11 человек погибли в Бразилии в результате стрельбы в баре. Об этом сообщило AgenceFrance-Presse (AFP), передает Report со ссылкой на ТАСС. По его данным, инцидент произошел на севере страны. Других подробностей пока не приводится.