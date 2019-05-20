Не менее 11 человек погибли в результате стрельбы в баре в Бразилии

По меньшей мере 11 человек погибли в Бразилии в результате стрельбы в баре.
Об этом сообщило AgenceFrance-Presse (AFP), передает Report со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел на севере страны. Других подробностей пока не приводится.
По меньшей мере 11 человек погибли в Бразилии в результате стрельбы в баре.
Об этом сообщило AgenceFrance-Presse (AFP), передает Report со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел на севере страны. Других подробностей пока не приводится.
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