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Не менее 11 человек погибли в результате стрельбы в баре в Бразилии

Не менее 11 человек погибли в результате стрельбы в баре в Бразилии

По меньшей мере 11 человек погибли в Бразилии в результате стрельбы в баре.

Об этом сообщило AgenceFrance-Presse (AFP), передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел на севере страны. Других подробностей пока не приводится.

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