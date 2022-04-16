Не менее 11 человек погибли в Индии из-за ударов молний и мощных ливней

По меньшей мере 11 человек погибли за последние двое суток в результате ударов молний, ливней и штормового ветра, обрушившихся на северо-восточный штат Ассам в Индии.

По меньшей мере 11 человек погибли за последние двое суток в результате ударов молний, ливней и штормового ветра, обрушившихся на северо-восточный штат Ассам в Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу телеканал NDTV.

По его информации, сильные дожди с грозами продолжаются в штате с вечера четверга. Во время гроз четыре человека погибли в округе Дибругарх, по три человека - в округах Барпета и Тинсукия, один - в округе Гоалпара.

За прошедшие два дня штормовой ветер выкорчевал десятки деревьев и повалил электрические столбы в ряде районов штата, более 7,3 тыс домов получили повреждения, указывает NDTV.