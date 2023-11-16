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Число жертв пожара в Китае возросло до 19 человек

Число жертв пожара в Китае возросло до 19 человек Число погибших в результате пожара в китайской провинции Шаньси на севере страны возросло до 19.
Другие страны
16 ноября 2023 г. 09:57
Число жертв пожара в Китае возросло до 19 человек

Число погибших в результате пожара в китайской провинции Шаньси на севере страны возросло до 19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось об 11 жертвах и 51 пострадавшем.

Пожар вспыхнул на угольном предприятии в городе Люйлян в 06:50 по местному времени. Точное число погибших уточняется.

Спасательные работы продолжаются. Причина пожара выясняется.

08.39

Не менее 11 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в четверг утром на угольном предприятии в городе Люлян в провинции Шаньси на севере Китая.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные городского управления по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации Центрального телевидения Китая, спасатели эвакуировали 63 человека, из них 51 был доставлен в больницу.

Спасательные работы продолжаются.

Причина пожара выясняется.

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Версия на английском языке 11 dead in fire at coal mine company building in north China
Версия на азербайджанском языке Çində baş verən yanğın nəticəsində 11 nəfər ölüb

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