Число жертв пожара в Китае возросло до 19 человек

Число погибших в результате пожара в китайской провинции Шаньси на севере страны возросло до 19.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось об 11 жертвах и 51 пострадавшем.
Пожар вспыхнул на угольном предприятии в городе Люйлян в 06:50 по местному времени. Точное число погибших уточняется.
Спасательные работы продолжаются. Причина пожара выясняется.
Не менее 11 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в четверг утром на угольном предприятии в городе Люлян в провинции Шаньси на севере Китая.
Как передает
Согласно информации Центрального телевидения Китая, спасатели эвакуировали 63 человека, из них 51 был доставлен в больницу.
Спасательные работы продолжаются.
Причина пожара выясняется.