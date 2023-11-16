Число жертв пожара в Китае возросло до 19 человек

Число погибших в результате пожара в китайской провинции Шаньси на севере страны возросло до 19.

Число погибших в результате пожара в китайской провинции Шаньси на севере страны возросло до 19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось об 11 жертвах и 51 пострадавшем.

Пожар вспыхнул на угольном предприятии в городе Люйлян в 06:50 по местному времени. Точное число погибших уточняется.

Спасательные работы продолжаются. Причина пожара выясняется.

08.39

Не менее 11 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в четверг утром на угольном предприятии в городе Люлян в провинции Шаньси на севере Китая.

Как передает Report , об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные городского управления по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации Центрального телевидения Китая, спасатели эвакуировали 63 человека, из них 51 был доставлен в больницу.

Спасательные работы продолжаются.

Причина пожара выясняется.