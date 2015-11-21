 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Не менее 10 человек стали жертвами атаки боевика-смертника в Камеруне

    Взрыв произошел в городе Фотоколь на северной границе с Нигерией

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва, который устроил террорист-смертник на севере Камеруна. Как передает Report, об этом Синьхуа сообщили военные источники.

    Взрыв произошел в городе Фотоколь на северной границе с Нигерией.

    Террористы радикальной группировки "Боко Харам" стоят за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад. Кампания направлена на уничтожение боевиков, принадлежащих к этой группировке.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi