Не менее 10 человек погибли в столкновении на юго-востоке ДРК

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек погибли в результате столкновений военнослужащих армии Демократической Республики Конго (ДРК) с бывшими повстанцами на юго-востоке страны. Как передает Report, со ссылкой на ТАСС об этом сообщило агентство France-Presse.

По его данным, ожесточенные столкновения вспыхнули в среду утром во время несанкционированной демонстрации бывших повстанцев, удерживаемых на военной базе Камина в провинции Верхнее Ломани, и армейскими подразделениями ДРК.

"Были убитые, - сообщил агентству источник в местном военном госпитале, отказавшись указать их количество. - Ночью планируется произвести захоронение погибших на территории военной базы". "Были погибшие, это точно, но никто не знает их точное число. Скорее всего, никто и никогда этого не узнает. По имеющейся информации, их было не менее 10 человек", - указал агентству представитель вооруженных сил ДРК в запасе.

По информации западного военного источника, продолжает агентство, "среди повстанцев было по меньшей мере 20 человек погибших, но данные сведения требуют проверки".

"В ходе столкновения погиб лейтенант вооруженных сил ДРК, которого убили повстанцы на военной базе Камина", - заявил губернатор провинции Верхнее Ломани Селестин Мбуи.