Не менее 10 человек погибли в результате двух взрывов в Афганистане

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Не менее 10 человек погибли в результате двух взрывов в провинции Пактия на востоке Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Официальный представитель губернатора провинции информировал, что пять членов одной семьи погибли, когда их автомобиль подорвался на дорожной мине. Спустя час еще пять человек погибли в результате подрыва аналогичного взрывного устройства под их трактором. Оба инцидента произошли в районе Чамкани.

Отмечается, что использование подобных мин характерно для боевиков движения "Талибан", которые таким образом запугивают население.