Не менее 10 человек погибли от отравления проданным на рынке в Сочи алкоголем

Не менее 10 человек погибли от отравления проданным на рынке в Сочи алкоголем

Из-за отравления алкоголем с рынка в Сочи погибли не менее 10 человек

https://images.report.az/photo/01af378b-076c-3acb-9f30-258eb395418c.png https://images.report.az/photo/01af378b-076c-3acb-9f30-258eb395418c.png

Не менее 10 человек погибли в результате отравления изготовленным кустарным способом алкоголем, купленным на рынке в Сириусе (Сочи, Россия). Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края. "В ходе рассмотрения ходатайства судом следователь СК заявил, что, по предварительной информации, от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек", - говорится в сообщении. В четверг суд Адлерского района рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 30-летней и 71-летней жительниц Сочи, которые стали фигурантками уголовного дела об отравлении людей чачей. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Как следует из материалов суда, женщины, заведомо зная, что реализуемая ими в торговой точке на рынке "Казачий" алкогольная продукция изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, продали ее под видом "домашнего вина" и "чачи" неопределенному количеству покупателей. Подпишитесь на наш Telegram канал