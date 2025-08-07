О нас

7 августа 2025 г. 15:09
Не менее 10 человек погибли от отравления проданным на рынке в Сочи алкоголем

Не менее 10 человек погибли в результате отравления изготовленным кустарным способом алкоголем, купленным на рынке в Сириусе (Сочи, Россия).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

"В ходе рассмотрения ходатайства судом следователь СК заявил, что, по предварительной информации, от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек", - говорится в сообщении.

В четверг суд Адлерского района рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 30-летней и 71-летней жительниц Сочи, которые стали фигурантками уголовного дела об отравлении людей чачей.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Как следует из материалов суда, женщины, заведомо зная, что реализуемая ими в торговой точке на рынке "Казачий" алкогольная продукция изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, продали ее под видом "домашнего вина" и "чачи" неопределенному количеству покупателей.

Версия на азербайджанском языке Soçidə alkoqoldan zəhərlənmə nəticəsində azı 10 nəfər ölüb

Последние новости

