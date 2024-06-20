Не менее 10 человек погибли на юге Индии из-за контрафактного алкоголя

По меньшей мере 10 человек умерли и еще 12 серьезно отравились в Индии после употребления паленого алкоголя.
Как передает
Инцидент произошел в городе Каллакуричи в южном штате Тамилнад.
Полиция начала расследование. Торговец контрафактным алкоголем арестован. Было изъято 200 л спиртного, в котором обнаружены примеси метанола.
По данным местных властей, после употребления этого алкоголя жертвы жаловались на рвоту и боли в животе, после чего были доставлены в больницу. Число пострадавших может вырасти.