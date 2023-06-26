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Не менее 10 человек погибли, десятки пострадали в ДТП с двумя автобусами на юге Пакистана

Не менее 10 человек погибли, десятки пострадали в ДТП с двумя автобусами на юге Пакистана По меньшей мере 10 человек погибли, более 40 получили травмы в воскресенье в результате столкновения двух пассажирских автобусов в округе Навабшах провинции Синд на юге Пакистана.
Другие страны
26 июня 2023 г. 08:33
Не менее 10 человек погибли, десятки пострадали в ДТП с двумя автобусами на юге Пакистана

По меньшей мере 10 человек погибли, более 40 получили травмы в воскресенье в результате столкновения двух пассажирских автобусов в округе Навабшах провинции Синд на юге Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом сообщила местная спасательная служба.

По ее данным, авария произошла в районе Даур. Два автобуса, двигавшиеся в противоположных направлениях, столкнулись, когда выполняли обгон.

На место происшествия прибыли спасатели, которые доставили пострадавших в местные больницы. Несколько человек оказались заблокированы в автобусах и были извлечены в ходе спасательной операции.

Как заявили спасатели, среди жертв есть женщины и дети.

Сообщается, что один из автобусов направлялся из города Пешавар на северо-западе страны в южный портовый город Карачи. Второй ехал из Карачи в восточную провинцию Пенджаб.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda avtobusların toqquşması nəticəsində 10 nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

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