Не менее 10 человек погибли, десятки пострадали в ДТП с двумя автобусами на юге Пакистана

Не менее 10 человек погибли, десятки пострадали в ДТП с двумя автобусами на юге Пакистана

По меньшей мере 10 человек погибли, более 40 получили травмы в воскресенье в результате столкновения двух пассажирских автобусов в округе Навабшах провинции Синд на юге Пакистана.

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По меньшей мере 10 человек погибли, более 40 получили травмы в воскресенье в результате столкновения двух пассажирских автобусов в округе Навабшах провинции Синд на юге Пакистана. Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом сообщила местная спасательная служба. По ее данным, авария произошла в районе Даур. Два автобуса, двигавшиеся в противоположных направлениях, столкнулись, когда выполняли обгон. На место происшествия прибыли спасатели, которые доставили пострадавших в местные больницы. Несколько человек оказались заблокированы в автобусах и были извлечены в ходе спасательной операции. Как заявили спасатели, среди жертв есть женщины и дети. Сообщается, что один из автобусов направлялся из города Пешавар на северо-западе страны в южный портовый город Карачи. Второй ехал из Карачи в восточную провинцию Пенджаб. Подпишитесь на наш Telegram канал