Не менее 10 человек погибли, десятки пострадали в ДТП с двумя автобусами на юге Пакистана

По меньшей мере 10 человек погибли, более 40 получили травмы в воскресенье в результате столкновения двух пассажирских автобусов в округе Навабшах провинции Синд на юге Пакистана.
Как передает
По ее данным, авария произошла в районе Даур. Два автобуса, двигавшиеся в противоположных направлениях, столкнулись, когда выполняли обгон.
На место происшествия прибыли спасатели, которые доставили пострадавших в местные больницы. Несколько человек оказались заблокированы в автобусах и были извлечены в ходе спасательной операции.
Как заявили спасатели, среди жертв есть женщины и дети.
Сообщается, что один из автобусов направлялся из города Пешавар на северо-западе страны в южный портовый город Карачи. Второй ехал из Карачи в восточную провинцию Пенджаб.