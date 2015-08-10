Не менее 10 человек погибли в ДТП с автобусом в Мьянме

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек стали жертвами ДТП с автобусом в южной части Мьянмы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Автобус с пассажирами, направлявшийся из города Янгон на юге страны в Лашо на востоке, перевернулся на шоссе в понедельник около 6 часов вечера по местному времени, сообщила местным СМИ полиция.

Власти опасаются, что количество жертв может возрасти. На место происшествия прибыли команды спасателей из близлежащих районов.