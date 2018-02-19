"Не испытывайте терпение Израиля": Нетаньяху и Зариф поспорили в Мюнхене

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности призвал расторгнуть ядерное соглашение с Ираном, заявив, что Израиль будет делать все возможное, чтобы не допустить усиления военной мощи Ирана в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в ответ, выступая через несколько часов с той же трибуны, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал укреплять меры доверия между странами региона, но пригрозил, что если интересы Ирана в ядерной сделке не будут обеспечены, Тегеран даст "серьёзный ответ".

По словам Нетаньяху, Израиль не позволит Ирану нарастить свое военное присутствие в Сирии, и в случае угрозы готов действовать не только против союзников Ирана, но и против Тегерана.

Израильский премьер подчеркнул, что Тегеран должен перестать испытывать терпение Израиля.

Нетаньяху продемонстрировал с трибуны обломки беспилотника, который был сбит на прошлой неделе израильскими ВВС в районе сирийской Пальмиры.

"Посмотрите, это часть иранского дрона. Я решил привезти ее сюда. Господин Зариф, вы узнаёте? Это ваше. Можете взять с собой послание тиранам Ирана — не испытывайте решимость Израиля", — заявил Нетаньяху, обращаясь к министру иностранных дел Ирана, который, впрочем, в этот момент в зале отсутствовал.