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NDTV: В Дели из-за штормового ливня погибли четыре человека

NDTV: В Дели из-за штормового ливня погибли четыре человека Несколько районов национального столичного региона Дели (включает Нью-Дели) оказались затоплены после обрушившегося в ночь на пятницу штормового ливня.
Другие страны
2 мая 2025 г. 08:55
NDTV: В Дели из-за штормового ливня погибли четыре человека

Несколько районов национального столичного региона Дели (включает Нью-Дели) оказались затоплены после обрушившегося в ночь на пятницу штормового ливня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

В Нью-Дели повалены десятки деревьев, разрушены некоторые постройки. Сообщается о гибели четырех человек.

Непогода привела к задержке более 120 авиарейсов в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели. Многие были перенаправлены в другие города. Также сообщается о перебоях в расписаниях поездов.

Власти Дели рекомендуют жителям по возможности не выходить из дома. Индийский метеорологический департамент предупредил о неблагоприятных погодных условиях в столице до субботы, прогнозируя сильные осадки, грозы и порывистый ветер.

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