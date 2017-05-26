CМИ: Зять Трампа Джаред Кушнер находится под наблюдением у ФБР

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, одновременно занимающий пост советника президента США, находится под пристальным наблюдением ФБР в рамках расследования связей предвыборного штаба Трампа с Москвой, сообщает Report со ссылкой на американские СМИ.
ФБР изучает потенциальные связи предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем и российскими властями в ходе президентской гонки в США 2016 года. Расследование возглавляет бывший директор ЦРУ Роберт Мюллер.
По информации NBC, cледствие полагает, что у Д. Кушнера есть важная информация, касающаяся расследования.
Адвокат Кушнера Джейми Горелик уже заявил, что его клиент намерен полностью сотрудничать со следствием и готов ответить на любые вопросы.
По данным Washington Post, следствие интересуется подробностями встреч Кушнера с российским послом в США Сергеем Кисляком и неким московским банкиром.
Также возможными связями штаба Трампа с Москвой интересуются и в Конгрессе. Кушнер уже дал согласие выступить в сенатском комитете по разведке и ответить на вопросы о своих связях с Россией.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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