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    NBC: Вице-президент Пенс едва отговорил от отставки Тиллерсона, назвавшего Трампа болваном

    Пенс отдельно побеседовал с госсекретарем, едва уговорив его не покидать пост до завершения 2017 года© REUTERS / Mark Makela

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/  Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в присутствии других членов Национального совета безопасности (НСБ) при Белом доме назвал президента Дональда Трампа болваном и пригрозил добровольно уйти в отставку из-за несогласия по ряду внутриполитических аспектов с главой государства. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на многочисленные источники в администрации.

    Вице-президент Майкл Пенс приложил немалые усилия, чтобы отговорить Тиллерсона оставлять свой пост. 

    Согласно  сведениям телеканала, данный инцидент произошел на совещании НСБ в Пентагоне 20 июля и отчасти был обусловлен политизированным выступлением Трампа на ежегодном национальном слете бойскаутов в штате Западная Вирджиния. 

    Тиллерсон, который в прошлом возглавлял движение бойскаутов, на совещании выразил недовольство речью президента США, назвав его "болваном", утверждают источники телеканала. 

    По их данным, вице-президент Пенс отдельно побеседовал с госсекретарем, едва уговорив его не покидать пост до завершения 2017 года.

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