NBC: Вице-президент Пенс едва отговорил от отставки Тиллерсона, назвавшего Трампа болваном

© REUTERS / Mark Makela

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в присутствии других членов Национального совета безопасности (НСБ) при Белом доме назвал президента Дональда Трампа болваном и пригрозил добровольно уйти в отставку из-за несогласия по ряду внутриполитических аспектов с главой государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на многочисленные источники в администрации.

Вице-президент Майкл Пенс приложил немалые усилия, чтобы отговорить Тиллерсона оставлять свой пост.

Согласно сведениям телеканала, данный инцидент произошел на совещании НСБ в Пентагоне 20 июля и отчасти был обусловлен политизированным выступлением Трампа на ежегодном национальном слете бойскаутов в штате Западная Вирджиния.

Тиллерсон, который в прошлом возглавлял движение бойскаутов, на совещании выразил недовольство речью президента США, назвав его "болваном", утверждают источники телеканала.

По их данным, вице-президент Пенс отдельно побеседовал с госсекретарем, едва уговорив его не покидать пост до завершения 2017 года.