В Калифорнии разбился истребитель F-18

Истребитель F-18 Вооруженных сил США разбился близ базы морской пехоты в Сан-Диего (штат Калифорния).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает американский телеканал NBC.
Согласно предварительной информации, катастрофа произошла в безлюдной местности, следовательно жертв и разрушений на земле нет.
Однако, судьба пилота и причина аварии самолета пока неизвестны.
Расследование инцидента взяли на себя военные с базы морской пехоты Мирамар, где базировался самолет.
Отметим, что F-18 -это палубный истребитель-бомбардировщик, разработан в США в 1970-х годах, остается на вооружении некоторых стран Европы.