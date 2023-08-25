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В Калифорнии разбился истребитель F-18

В Калифорнии разбился истребитель F-18 Истребитель F-18 Вооруженных сил США разбился близ базы морской пехоты в Сан-Диего (штат Калифорния).
Другие страны
25 августа 2023 г. 17:33
В Калифорнии разбился истребитель F-18

Истребитель F-18 Вооруженных сил США разбился близ базы морской пехоты в Сан-Диего (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает американский телеканал NBC.

Согласно предварительной информации, катастрофа произошла в безлюдной местности, следовательно жертв и разрушений на земле нет.

Однако, судьба пилота и причина аварии самолета пока неизвестны.

Расследование инцидента взяли на себя военные с базы морской пехоты Мирамар, где базировался самолет.

Отметим, что F-18 -это палубный истребитель-бомбардировщик, разработан в США в 1970-х годах, остается на вооружении некоторых стран Европы.

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