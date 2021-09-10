СМИ: В США произошел инцидент со стрельбой

Инцидент со стрельбой произошел в городе Ист-Сент-Луис (штат Иллинойс), шесть человек доставлены в больницу.

Инцидент со стрельбой произошел в американском городе Ист-Сент-Луис (штат Иллинойс), шесть человек доставлены в больницу.

Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телеканала NBC.

По его сведениям, полиция получила уведомление о том, что в результате стрельбы ранены 12 человек, однако точное число пострадавших и причина случившегося пока не известны.