СМИ: В США произошел инцидент со стрельбой

Инцидент со стрельбой произошел в американском городе Ист-Сент-Луис (штат Иллинойс), шесть человек доставлены в больницу.
Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телеканала
По его сведениям, полиция получила уведомление о том, что в результате стрельбы ранены 12 человек, однако точное число пострадавших и причина случившегося пока не известны.
Отмечается, что в том же месте произошло столкновение поезда легкого метро и автомобиля, однако правоохранительные органы пока не знают, связан ли этот инцидент со стрельбой. Согласно информации местного подразделения телеканала