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СМИ: В США произошел инцидент со стрельбой

СМИ: В США произошел инцидент со стрельбой Инцидент со стрельбой произошел в городе Ист-Сент-Луис (штат Иллинойс), шесть человек доставлены в больницу.
Другие страны
10 сентября 2021 г. 05:19
СМИ: В США произошел инцидент со стрельбой

Инцидент со стрельбой произошел в американском городе Ист-Сент-Луис (штат Иллинойс), шесть человек доставлены в больницу.

Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телеканала NBC.

По его сведениям, полиция получила уведомление о том, что в результате стрельбы ранены 12 человек, однако точное число пострадавших и причина случившегося пока не известны.

Отмечается, что в том же месте произошло столкновение поезда легкого метро и автомобиля, однако правоохранительные органы пока не знают, связан ли этот инцидент со стрельбой. Согласно информации местного подразделения телеканала Fox News, полицейские занимаются поисками шести подозреваемых.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ-da arışma zamanı 12 nəfər yaralanıb

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