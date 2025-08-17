О нас

NBC: Трамп не рассматривает вопрос размещения американских войск в Украине

NBC: Трамп не рассматривает вопрос размещения американских войск в Украине Президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами возможных гарантий безопасности для Киева не рассматривал вопрос размещения американских войск на территории Украины.
Другие страны
17 августа 2025 г. 00:13
NBC: Трамп не рассматривает вопрос размещения американских войск в Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами возможных гарантий безопасности для Киева не рассматривал вопрос размещения американских войск на территории Украины.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их словам, при этом речь шла о гарантиях, напоминающих по своей сути обязательства НАТО.

В ходе телефонных переговоров обсуждались "европейские и американские гарантии безопасности" в рамках возможного соглашения с Россией.

Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии безопасности для Украины по принципам НАТО.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp ABŞ qoşunlarının Ukraynada yerləşdirilməsini nəzərdən keçirmir

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi