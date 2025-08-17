NBC: Трамп не рассматривает вопрос размещения американских войск в Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами возможных гарантий безопасности для Киева не рассматривал вопрос размещения американских войск на территории Украины.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их словам, при этом речь шла о гарантиях, напоминающих по своей сути обязательства НАТО.

В ходе телефонных переговоров обсуждались "европейские и американские гарантии безопасности" в рамках возможного соглашения с Россией.

Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии безопасности для Украины по принципам НАТО.