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NBC: США провели кибератаку против предположительно собиравшего данные в Красном море иранского судна

NBC: США провели кибератаку против предположительно собиравшего данные в Красном море иранского судна Соединенные Штаты совершили кибератаку против иранского военного корабля, который предположительно собирал разведданные о судах в Красном море.
Другие страны
16 февраля 2024 г. 01:24
NBC: США провели кибератаку против предположительно собиравшего данные в Красном море иранского судна

Соединенные Штаты совершили кибератаку против иранского военного корабля, который предположительно собирал разведданные о судах в Красном море.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

По их данным, кибератака произошла более недели назад и была частью ответа Вашингтона на нападение на американскую военную базу на границе Иордании и Сирии, в результате которого погибли трое военнослужащих.

Как отмечают официальные лица, США хотели лишить иранский корабль возможности делиться информацией с хуситами в Йемене. Как указал один из источников, речь идет об иранском корабле MV Behshad.

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