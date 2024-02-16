NBC: США провели кибератаку против предположительно собиравшего данные в Красном море иранского судна

Соединенные Штаты совершили кибератаку против иранского военного корабля, который предположительно собирал разведданные о судах в Красном море.
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По их данным, кибератака произошла более недели назад и была частью ответа Вашингтона на нападение на американскую военную базу на границе Иордании и Сирии, в результате которого погибли трое военнослужащих.
Как отмечают официальные лица, США хотели лишить иранский корабль возможности делиться информацией с хуситами в Йемене. Как указал один из источников, речь идет об иранском корабле MV Behshad.