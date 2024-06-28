NBC: США готовятся эвакуировать американских граждан из Ливана

Министерство обороны США перебрасывает силы ближе к израильско-ливанской границе, чтобы в случае необходимости эвакуировать из Ливана американских граждан в связи с эскалацией боевых действий между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".

Министерство обороны США перебрасывает силы ближе к израильско-ливанской границе, чтобы в случае необходимости эвакуировать из Ливана американских граждан в связи с эскалацией боевых действий между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".

Как передает Report , об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, Вашингтон все сильнее опасается, что Израиль может предпринять наземную наступательную операцию против Ливана в ближайшие недели.

Израильские чиновники не отказываются от планов наступления на Ливан, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Израиль рассчитывает создать 10-мильную (16-километровую) буферную зону на границе, чтобы 60 тыс. израильтян смогли вернуться в свои дома на севере Израиля, которые они были вынуждены покинуть из-за ракетных обстрелов со стороны "Хезболлах".

Отмечается, что в среду десантный корабль ВМС США USS Wasp и 24-й экспедиционный отряд морской пехоты были переброшены в Средиземное море. Там же находится американский десантный корабль-док Oak Hill. Кроме того, США ведут переговоры с союзниками, чтобы в случае необходимости совместно координировать процесс эвакуации.