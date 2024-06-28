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NBC: США готовятся эвакуировать американских граждан из Ливана

NBC: США готовятся эвакуировать американских граждан из Ливана Министерство обороны США перебрасывает силы ближе к израильско-ливанской границе, чтобы в случае необходимости эвакуировать из Ливана американских граждан в связи с эскалацией боевых действий между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".
Другие страны
28 июня 2024 г. 03:58
NBC: США готовятся эвакуировать американских граждан из Ливана

Министерство обороны США перебрасывает силы ближе к израильско-ливанской границе, чтобы в случае необходимости эвакуировать из Ливана американских граждан в связи с эскалацией боевых действий между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, Вашингтон все сильнее опасается, что Израиль может предпринять наземную наступательную операцию против Ливана в ближайшие недели.

Израильские чиновники не отказываются от планов наступления на Ливан, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Израиль рассчитывает создать 10-мильную (16-километровую) буферную зону на границе, чтобы 60 тыс. израильтян смогли вернуться в свои дома на севере Израиля, которые они были вынуждены покинуть из-за ракетных обстрелов со стороны "Хезболлах".

Отмечается, что в среду десантный корабль ВМС США USS Wasp и 24-й экспедиционный отряд морской пехоты были переброшены в Средиземное море. Там же находится американский десантный корабль-док Oak Hill. Кроме того, США ведут переговоры с союзниками, чтобы в случае необходимости совместно координировать процесс эвакуации.

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