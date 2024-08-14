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NBC: Штаб Харрис в июле подвергся атаке иностранных хакеров

NBC: Штаб Харрис в июле подвергся атаке иностранных хакеров Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис в июле подвергся кибератаке из-за рубежа.
Другие страны
14 августа 2024 г. 03:43
NBC: Штаб Харрис в июле подвергся атаке иностранных хакеров

Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис в июле подвергся кибератаке из-за рубежа.

Как передает Report, об этом сообщает журналист телекомпании NBC Моника Альба.

"В июле ФБР уведомило наши команды по правовым вопросам и по безопасности, что мы стали целью операции по оказанию влияния со стороны иностранного субъекта. У нас надежные механизмы кибербезопасности. Нам неизвестно о нарушениях в сфере безопасности, вызванных действиями хакеров", - цитирует она заявление штаба Харрис.

Ранее ФБР подтвердило, что проводит расследование в связи с предполагаемой кибератакой со стороны Ирана на предвыборный штаб бывшего американского лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

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Версия на азербайджанском языке NBC: Ötən ay Harrisin seçkiqabağı qərargahı xarici hakerlərin hücumuna uğrayıb

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