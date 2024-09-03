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NBC: Ребенок сознался в убийстве бывшего мэра и его дочери в США

NBC: Ребенок сознался в убийстве бывшего мэра и его дочери в США Десятилетний мальчик дал признательные показания в убийстве экс-мэра американского городка Минден (штат Луизиана) и взрослой дочери градоначальника.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 18:18
NBC: Ребенок сознался в убийстве бывшего мэра и его дочери в США

Десятилетний мальчик дал признательные показания в убийстве экс-мэра американского городка Минден (штат Луизиана) и взрослой дочери градоначальника.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

По его сведениям, тела 82-летнего Джо Корнелиуса и его 31-летней дочери были найдены с многочисленными пулевыми ранениями в воскресенье в доме экс-мэра. Вместе с тем находившийся во время преступления в доме шестилетний ребенок не пострадал. Полиция установила, что для убийства были использованы два пистолета.

Признавшийся в двойном убийстве 10-летний ребенок, по сведениям полиции, является родственником бывшего градоначальника. Информации о мотивах правонарушителя пока не приводится.

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