NBC: Планы Трампа могут привести к увеличению дефицита бюджета США

Реализация политической программы президента США Дональда Трампа может привести к увеличению дефицита бюджета в стране, даже если ведомству по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) под руководством Илона Маска удастся сократить

Реализация политической программы президента США Дональда Трампа может привести к увеличению дефицита бюджета в стране, даже если ведомству по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) под руководством Илона Маска удастся сократить государственные расходы.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на экспертов.

Так, с точки зрения одного из собеседников канала, даже полный отказ от всех расходов на образование и оказание помощи другим странам не позволит приблизиться к бюджетному балансу, так как планы Трампа по снижению налогов с доходов корпораций "принесут дополнительные триллионы" дефицита.

По словам другого эксперта, чтобы реализовать идею о налоговых послаблениях и одновременно сбалансировать бюджет, потребуется отказаться по меньшей мере от 30% бюджетных трат. Еще один специалист, с которым побеседовал телеканал, полагает, что пересмотреть в таком случае придется до 75% расходов, в том числе связанных с социальным обеспечением, медициной и обороной.

Сразу после инаугурации Трампа 20 января ведомство DOGE приступило к масштабной проверке трат из бюджета США. Всего Маск рассчитывает сократить государственные расходы Соединенных Штатов на $2 трлн. Фактически с подачи Маска была временно остановлена деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) с целью его дальнейшей реорганизации.

Напомним, что 23 января Трамп заявил о планах снизить налог с доходов корпораций до 15% для стимулирования производства в стране. При этом президент признал, что для этого потребуется согласие демократов, однако он выразил уверенность в достижении договоренности.