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NBC: Планы Трампа могут привести к увеличению дефицита бюджета США

NBC: Планы Трампа могут привести к увеличению дефицита бюджета США Реализация политической программы президента США Дональда Трампа может привести к увеличению дефицита бюджета в стране, даже если ведомству по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) под руководством Илона Маска удастся сократить
Другие страны
20 февраля 2025 г. 03:47
NBC: Планы Трампа могут привести к увеличению дефицита бюджета США

Реализация политической программы президента США Дональда Трампа может привести к увеличению дефицита бюджета в стране, даже если ведомству по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) под руководством Илона Маска удастся сократить государственные расходы.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на экспертов.

Так, с точки зрения одного из собеседников канала, даже полный отказ от всех расходов на образование и оказание помощи другим странам не позволит приблизиться к бюджетному балансу, так как планы Трампа по снижению налогов с доходов корпораций "принесут дополнительные триллионы" дефицита.

По словам другого эксперта, чтобы реализовать идею о налоговых послаблениях и одновременно сбалансировать бюджет, потребуется отказаться по меньшей мере от 30% бюджетных трат. Еще один специалист, с которым побеседовал телеканал, полагает, что пересмотреть в таком случае придется до 75% расходов, в том числе связанных с социальным обеспечением, медициной и обороной.

Сразу после инаугурации Трампа 20 января ведомство DOGE приступило к масштабной проверке трат из бюджета США. Всего Маск рассчитывает сократить государственные расходы Соединенных Штатов на $2 трлн. Фактически с подачи Маска была временно остановлена деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) с целью его дальнейшей реорганизации.

Напомним, что 23 января Трамп заявил о планах снизить налог с доходов корпораций до 15% для стимулирования производства в стране. При этом президент признал, что для этого потребуется согласие демократов, однако он выразил уверенность в достижении договоренности.

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