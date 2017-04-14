 Наверх
    Закрыть фоторежим

    NBC News: США готовы ударить Томагавками по КНДР

    Два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа «Томагавк»© belprauda.org

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в американской разведке.

    США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа «Томагавк», сообщили чиновники. Один из боевых кораблей, как отмечается, расположен менее чем в 500 км от площадки для ядерных испытаний КНДР.

    Кроме того, тяжелые бомбардировщики американских ВВС разместились на острове Гуам. Они, как подчеркивается, тоже готовы атаковать «по необходимости».

    В то же время в Северной Корее предупредили, что ударят по США ядерным оружием, если зафиксируют атаку с американской стороны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi