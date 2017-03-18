NBC News: Пентагон представил Трампу новый план по уничтожению ИГ

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Баку. 18 марта. REPORT. AZ/ Новый план Пентагона по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", представленный президенту США Дональду Трампу, не сильно отличается от плана действий, которого придерживалась администрация Барака Обамы. Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с документом.

По их словам, секретный план минобороны США в итоге оказался лишь более усиленным планом того же медленного и устойчивого подхода к борьбе с ИГ, которого придерживалась администрация Обамы и который Трамп критиковал во время предвыборной кампании.

В плане Пентагона, как утверждают чиновники, говорится о необходимости продолжения бомбардировок объектов ИГ, усилении поддержки и помощи местным силам по возвращению иракского Мосула и сирийской Ракки. Также в документе указано, что США необходимо истощить источники дохода ИГ и стабилизировать районы, которые освобождены от террористов.