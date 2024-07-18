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NBC: Демпартия выдвинет Байдена кандидатом в президенты США в начале августа

NBC: Демпартия выдвинет Байдена кандидатом в президенты США в начале августа Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США намерен выдвинуть американского лидера Джо Байдена кандидатом в президенты в начале августа, до съезда в Чикаго (штат Иллинойс).
Другие страны
18 июля 2024 г. 04:09
NBC: Демпартия выдвинет Байдена кандидатом в президенты США в начале августа

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США намерен выдвинуть американского лидера Джо Байдена кандидатом в президенты в начале августа, до съезда в Чикаго (штат Иллинойс).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC.

Представители делегаций американских штатов и заморских территорий, как ожидалось, должны были выдвинуть кандидатуру Байдена на пост президента США от демократов на общенациональном съезде партии в Чикаго 19-22 августа. Однако, уточнил телеканал, руководство НКДП распространило среди его членов письмо, в котором говорится, что голосование по кандидатуре Байдена проведут не на съезде, а в виртуальном формате. Он пройдет в период с 1 по 7 августа.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден заразился коронавирусом.

Многие законодатели-демократы выступают против досрочного утверждения Байдена в качестве кандидата в президенты от партии. Они предлагают рассмотреть иных возможных претендентов, поскольку действующий американский лидер крайне слабо выступил на теледебатах со своим основным политическим оппонентом - республиканцем Дональдом Трампом.

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Версия на азербайджанском языке NBC: Demokrat Partiyası avqustun əvvəlində Baydeni prezidentliyə namizəd kimi irəli sürəcək

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