NBC: Демпартия выдвинет Байдена кандидатом в президенты США в начале августа

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США намерен выдвинуть американского лидера Джо Байдена кандидатом в президенты в начале августа, до съезда в Чикаго (штат Иллинойс).

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США намерен выдвинуть американского лидера Джо Байдена кандидатом в президенты в начале августа, до съезда в Чикаго (штат Иллинойс).

Как передает Report , об этом сообщил телеканал NBC.

Представители делегаций американских штатов и заморских территорий, как ожидалось, должны были выдвинуть кандидатуру Байдена на пост президента США от демократов на общенациональном съезде партии в Чикаго 19-22 августа. Однако, уточнил телеканал, руководство НКДП распространило среди его членов письмо, в котором говорится, что голосование по кандидатуре Байдена проведут не на съезде, а в виртуальном формате. Он пройдет в период с 1 по 7 августа.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден заразился коронавирусом.

Многие законодатели-демократы выступают против досрочного утверждения Байдена в качестве кандидата в президенты от партии. Они предлагают рассмотреть иных возможных претендентов, поскольку действующий американский лидер крайне слабо выступил на теледебатах со своим основным политическим оппонентом - республиканцем Дональдом Трампом.