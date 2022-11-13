NBC: Демократы сохранят контроль над Сенатом Конгресса США

Действующий сенатор от Демократической партии Кэтрин Кортез Масто побеждает на промежуточных выборах в штате Невада, в результате чего демократы сохраняют контроль над верхней палатой Конгресса США.

Действующий сенатор от Демократической партии Кэтрин Кортез Масто побеждает на промежуточных выборах в штате Невада, в результате чего демократы сохраняют контроль над верхней палатой Конгресса США.

Такой прогноз дает телекомпания NBC , а также несколько других ведущих американских СМИ.

По информации NBC, Кортез Масто после подсчета 96% голосов обходит своего соперника из Республиканской партии Адама Лаксалта на 0,5 процентного пункта и набирает 48,7% голосов против 48,2%. Разрыв между двумя кандидатами составляет всего 4 982 голоса. Окончательные результаты будут объявлены позднее, однако, согласно существующей практике, ведущие американские СМИ называют победителя, когда исход голосования уже не может поменяться.

Победа демократов в Неваде означает, что они получают по меньшей мере 50 мест в Сенате, в то время как республиканцы к настоящему моменту обеспечили себе 49 мест. Это дает демократам контроль над верхней палатой, поскольку в целом в ней 100 мест. В случае их равного распределения между двумя партиями решающим становится голос вице-президента, которым является демократка Камала Харрис.

Судьба еще одного места в Сенате определится в декабре по итогам второго тура выборов в штате Джорджия. Однако от результатов этого голосования теперь будет зависеть лишь то, укрепят ли демократы свое большинство в Сенате или же расстановка сил в верхней палате останется неизменной. В Сенате нынешнего созыва места между демократами и республиканцами распределены поровну - 50 на 50.