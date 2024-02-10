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NBC: ЦАХАЛ задержал гражданку США на Западном берегу реки Иордан

NBC: ЦАХАЛ задержал гражданку США на Западном берегу реки Иордан Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала гражданку США по обвинениям в подстрекательстве в социальных сетях.
Другие страны
10 февраля 2024 г. 06:24
NBC: ЦАХАЛ задержал гражданку США на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала гражданку США по обвинениям в подстрекательстве в социальных сетях.

Как передает Report со ссылкой на телекомпанию NBC, израильские военные провели задержание 46-летней жительницы Нового Орлеана (штат Луизиана) Самахер Эсмаил в городе Силвад.

Отмечается, что соседи засняли, как гражданку США с завязанными глазами и в наручниках сажают во внедорожник.

Представитель Госдепартамента США, указывает NBC, заявил, что американские власти "знают о сообщениях о задержании гражданки Соединенных Штатов на Западном берегу" и пытаются получить дополнительную информацию о произошедшем. ЦАХАЛ подтвердил факт задержания американки.

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