NBC: Бутину освободили из федеральной тюрьмы США

Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы США. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал NBC.
NBC: Бутину освободили из федеральной тюрьмы СШАNBC: Бутину освободили из федеральной тюрьмы США
Другие новости из категории
- Страны ЕС согласились на очередной перенос Brexit 25 октября, 2019 / 15:41
- ЦБ России снизил ключевую ставку до 6,5% 25 октября, 2019 / 15:16
- Более 30 человек пострадали при разгоне демонстрантов в Багдаде 25 октября, 2019 / 12:42
- В Италии проходит всеобщая забастовка 25 октября, 2019 / 11:10
- В Сенат Конгресса США внесли резолюцию, осуждающую процедуру импичмента Трампа 25 октября, 2019 / 08:35
- СМИ: власти Йемена и силы Переходного совета достигли мирного соглашения 25 октября, 2019 / 08:15
- США направляют дополнительные силы в Сирию для защиты нефтяных месторождений 25 октября, 2019 / 07:55
- Саудовская Аравия примет участие в крупнейших учениях под командованием США 25 октября, 2019 / 06:38
- Моралес победил на выборах президента Боливии - ОБНОВЛЕНО 25 октября, 2019 / 05:14
- В работе Facebook и Instagram возникли неполадки - ФОТО 25 октября, 2019 / 05:05
News DepartmentАвтор новости