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NBC: Байден побеждает на первичных выборах в штате Вашингтон

NBC: Байден побеждает на первичных выборах в штате Вашингтон Президент США Джо Байден побеждает на праймериз (первичных выборах) Демократической партии, состоявшихся во вторник в штате Вашингтон.
Другие страны
13 марта 2024 г. 08:27
NBC: Байден побеждает на первичных выборах в штате Вашингтон

Президент США Джо Байден побеждает на праймериз (первичных выборах) Демократической партии, состоявшихся во вторник в штате Вашингтон.

Как передает Report, такой прогноз представила телекомпания NBC.

На праймериз в Вашингтоне отбирают делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 92 делегатов. Обработка бюллетеней еще не завершена. Согласно прогнозам, действующий американский лидер набирает более 86% голосов и, вероятно, обеспечит себе победу в штате.

По итогам состоявшихся во вторник праймериз в штате Джорджия Байден заручился поддержкой достаточного числа делегатов национального съезда Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты США на предстоящих 5 ноября выборах. В общей сложности Байден набирает к настоящему моменту более 2 тыс. голосов делегатов. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов на национальном съезде претенденту необходимо получить поддержку 1 968 делегатов.

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