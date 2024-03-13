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NBC: Байден побеждает на первичных выборах в штате Миссисипи

NBC: Байден побеждает на первичных выборах в штате Миссисипи Президент США Джо Байден побеждает на праймериз (первичных выборах) Демократической партии, состоявшихся во вторник в штате Миссисипи.
Другие страны
13 марта 2024 г. 04:59
NBC: Байден побеждает на первичных выборах в штате Миссисипи

Президент США Джо Байден побеждает на праймериз (первичных выборах) Демократической партии, состоявшихся во вторник в штате Миссисипи.

Как передает Report, такой прогноз представила телекомпания NBC.

На праймериз в Миссисипи отбирают делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 35 делегатов. Обработка бюллетеней еще не завершена. Согласно прогнозам, действующий американский лидер набирает более 94% голосов и, вероятно, обеспечит себе победу в штате.

По итогам состоявшихся 12 марта праймериз в штате Джорджия Байден заручился поддержкой достаточного числа делегатов национального съезда Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты США на предстоящих 5 ноября выборах. В общей сложности Байден набирает более 2 тыс. голосов делегатов. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов на национальном съезде претенденту необходимо получить поддержку 1 968 делегатов.

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