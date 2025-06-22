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NBC: Администрация Трампа готовится к возможному ответному удару Ирана

NBC: Администрация Трампа готовится к возможному ответному удару Ирана Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару Ирана по американским объектам, предположительно, в течение 48 часов.
Другие страны
22 июня 2025 г. 10:36
NBC: Администрация Трампа готовится к возможному ответному удару Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару Ирана по американским объектам, предположительно, в течение 48 часов.

Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на представителей министерства обороны и высокопоставленного чиновника Белого дома.

По словам официальных лиц, неясно, будет ли ответный удар направлен на зарубежные или внутренние объекты.

NBC добавляет, что два официальных лица ранее заявили, что у Ирана уже есть планы по нанесению ударов по базам и объектам США на Ближнем Востоке в случае необходимости.

Базы и объекты США уже несколько месяцев находятся в состоянии повышенной боевой готовности, но после того, как 13 июня Израиль начал войну с Ираном, опасения по поводу возможных атак на объекты США со стороны Ирана или его союзников в регионе усилились.

В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении международного права и добавил, что страна "оставляет за собой право использовать все средства для защиты своего суверенитета, интересов и народа".

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Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp administrasiyası İranın mümkün cavab zərbəsinə hazırlaşır

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