NBC: Администрация США не знала об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Администрация президента США Джо Байдена сообщила Ирану, что Вашингтон не знал заранее о готовящемся ударе по консульству республики в Дамаске.

Администрация президента США Джо Байдена сообщила Ирану, что Вашингтон не знал заранее о готовящемся ударе по консульству республики в Дамаске.

Как передает Report, об этом заявил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Так, администрация американского президента напрямую сообщила Ирану, что США не знали заранее об ударе по консульству Ирана в Дамаске, не принимали в нем никакого участия.

Два других американских чиновника отметили телеканалу, что администрация Байдена получила сообщение об операции в Сирии, когда израильские самолеты уже находились в воздухе. Однако отмечается, что Вашингтон не знал, какая цель была выбрана.

1 апреля агентство SANA сообщило, что ВВС Израиля нанесли удар по дому в Дамаске. Позже иранские СМИ проинформировали, что обстрелу подверглось здание консульства Ирана, расположенное на проспекте Меззе на западе сирийской столицы. По словам посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, в результате нападения погибли от пяти до семи человек. В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил о гибели семи военных советников, включая генералов Мохаммада Резы Захеди и Мохаммада Хади Хаджи Рахими и пять офицеров.