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NBA планирует возобновить сезон в конце июля

​NBA планирует возобновить сезон в конце июля

Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) планирует возобновить прерванный из-за пандемии сезон на день раньше запланированного срока - 30 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Twitter журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

"Источники сообщают, что НБА планирует возобновить сезон немного раньше, 30 июля", - написал Войнаровски.

Напомним, что NBA приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство NBA4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет Disney World в Орландо (штат Флорида). 

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