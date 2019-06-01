Названы возможные причины трагедии в Вирджинии

Причиной трагедии в муниципалитете в американском городе Вирджиния-Бич могли стать психическое заболевание или конфликт на рабочем месте.

Как передаёт Report со ссылкой на CNN, такое мнение выразил бывший помощник директора ФБР Крис Швейкер.

При этом Швейкер подчеркнул, что пока имеется слишком мало данных, чтобы строить какие-то предположения.

Ранее стало известно, что в городе Вирджиния-Бич человек, чье имя не называется, вошел в здание муниципалитета и открыл там стрельбу. В результате погибли 11 человек, еще шестеро пострадали. Стрелок мертв.

По данным полиции, подозреваемый некоторое время работал в муниципалитете.