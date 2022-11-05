Названы возможные кандидаты на пост генсека НАТО после ухода Столтенберга

Названы возможные кандидаты на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга.
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Также на пост генсека Североатлантического альянса могут претендовать премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Капутова и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. От Великобритании может выступить текущий руководитель министерства обороны Бен Уоллес, утверждается в публикации.
В то же время источник НАТО допустил, что члены альянса могут продлить полномочия Столтенберга еще на год.