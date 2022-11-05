О нас

Названы возможные кандидаты на пост генсека НАТО после ухода Столтенберга

Названы возможные кандидаты на пост генсека НАТО после ухода Столтенберга Названы возможные кандидаты на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга.
Другие страны
5 ноября 2022 г. 02:17
Названы возможные кандидаты на пост генсека НАТО после ухода Столтенберга

Названы возможные кандидаты на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга.

Как передает Report, по данным газеты The New York Times, в Вашингтоне в качестве основного кандидата рассматривают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд, которая ранее также занимала пост главы МИД страны. В это же время, Штаты не выдвигают собственного кандидата, поскольку американский генерал традиционно является главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе.

Также на пост генсека Североатлантического альянса могут претендовать премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Капутова и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. От Великобритании может выступить текущий руководитель министерства обороны Бен Уоллес, утверждается в публикации.

В то же время источник НАТО допустил, что члены альянса могут продлить полномочия Столтенберга еще на год.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
4 ноября 2022 г. 19:34
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
29 октября 2022 г. 05:43
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
31 октября 2022 г. 03:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi