Названы возможные кандидаты на пост генсека НАТО после ухода Столтенберга

Названы возможные кандидаты на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга.

Названы возможные кандидаты на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга.

Как передает Report , по данным газеты The New York Times, в Вашингтоне в качестве основного кандидата рассматривают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд, которая ранее также занимала пост главы МИД страны. В это же время, Штаты не выдвигают собственного кандидата, поскольку американский генерал традиционно является главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе.

Также на пост генсека Североатлантического альянса могут претендовать премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Капутова и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. От Великобритании может выступить текущий руководитель министерства обороны Бен Уоллес, утверждается в публикации.

В то же время источник НАТО допустил, что члены альянса могут продлить полномочия Столтенберга еще на год.