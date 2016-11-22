Названы возможные кандидатуры на пост министра нацбезопасности США

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Бывший глава южного командования ВС США отставной генерал ВМС Джон Келли может возглавить министерство национальной безопасности (МНБ) в новой администрации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает Report, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам источников в штабе Трампа, избранный президент США заинтересован опытом отставного генерала в руководстве южного командования ВС США. Келли прослужил в ВС США более 40 лет. Он известен своей критикой в отношении нынешней администрации президента страны Барака Обамы.

Издание сообщает, что на пост главы МНБ также рассматривается экс-советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Фрэнсис Таунсенд в администрации Джорджа Буша-младшего, а также председатель комитета палаты представителей конгресса США по национальной безопасности Майкл Маккол.

Ранее стало известно, что главой ЦРУ и генпрокурором США при избранном президенте Дональде Трампе станет, соответственно, конгрессмен Майк Помпео и сенатор Джеффри Сешнс.