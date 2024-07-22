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Названы вероятные кандидаты в вице-президенты США при Харрис

Названы вероятные кандидаты в вице-президенты США при Харрис Губернаторы штатов Кентукки, Пенсильвания и Северная Каролина Энди Бешир, Джош Шапиро и Рой Купер, а также сенатор от Аризоны Марк Келли являются вероятными претендентами на пост вице-президента США от Демократической партии, если в качестве кандидата буд
Другие страны
22 июля 2024 г. 12:43
Названы вероятные кандидаты в вице-президенты США при Харрис

Губернаторы штатов Кентукки, Пенсильвания и Северная Каролина Энди Бешир, Джош Шапиро и Рой Купер, а также сенатор от Аризоны Марк Келли являются вероятными претендентами на пост вице-президента США от Демократической партии, если в качестве кандидата будет утверждена Камала Харрис.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Некоторые из этих политиков ранее считались кандидатами на замену действующего президента Джо Байдена после его провала на теледебатах 27 июня с экс-президентом Дональдом Трампом, сообщает ТАСС. WSJ указывает, что, поскольку Харрис представляет штат Калифорния, в котором отдают предпочтение демократам, партия может выбрать в качестве кандидата в вице-президенты политика из "колеблющихся штатов", где кандидаты от обеих партий имеют примерно равные шансы на победу.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin vitse-prezidentliyinə mümkün namizədlərin adları açıqlanıb
Версия на английском языке Who will be Kamala Harris' running mate? Insiders weigh in

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