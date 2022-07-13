Названы три кандидата в президенты Шри-Ланки

Кандидатами в президенты Шри-Ланки после отставки действующего главы государства Готабаи Раджапаксы будут три человека.

Кандидатами в президенты Шри-Ланки после отставки действующего главы государства Готабаи Раджапаксы будут три человека.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mirror, на президентский пост претендует действующий премьер-министр страны Ранила Викрамасингхе. Отмечается, что о выдвижении своей кандидатуры также задумались член ланкийского парламента от партии "Народный фронт Шри-Ланки" Даллес Алахапперума и лидер ведущего оппозиционного объединения страны "Объединенная национальная сила" Саджит Премадасу.

Выборы нового президента Шри-Ланки должны состояться 20 июля после одобрения парламента. Для победы кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов.

Ранее 73-летний Раджапакса покинул страну на фоне массовых акций протеста. Позже уточнялось, что он уехал на Мальдивы.

Протесты на Шри-Ланке начались в апреле на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны. Островное государство испытывает нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания, медикаментов.