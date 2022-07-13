О нас

Названы три кандидата в президенты Шри-Ланки

Названы три кандидата в президенты Шри-Ланки Кандидатами в президенты Шри-Ланки после отставки действующего главы государства Готабаи Раджапаксы будут три человека.
Другие страны
13 июля 2022 г. 10:24
Названы три кандидата в президенты Шри-Ланки

Кандидатами в президенты Шри-Ланки после отставки действующего главы государства Готабаи Раджапаксы будут три человека.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mirror, на президентский пост претендует действующий премьер-министр страны Ранила Викрамасингхе. Отмечается, что о выдвижении своей кандидатуры также задумались член ланкийского парламента от партии "Народный фронт Шри-Ланки" Даллес Алахапперума и лидер ведущего оппозиционного объединения страны "Объединенная национальная сила" Саджит Премадасу.

Выборы нового президента Шри-Ланки должны состояться 20 июля после одобрения парламента. Для победы кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов.

Ранее 73-летний Раджапакса покинул страну на фоне массовых акций протеста. Позже уточнялось, что он уехал на Мальдивы.

Протесты на Шри-Ланке начались в апреле на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны. Островное государство испытывает нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания, медикаментов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

37-летний голкипер перешел в «Ренн»
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
7 июля 2022 г. 08:46
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
7 июля 2022 г. 11:54
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
7 июля 2022 г. 20:45
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
8 июля 2022 г. 13:20
В Того при взрыве погибли семеро детей
В Того при взрыве погибли семеро детей
10 июля 2022 г. 20:56
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
12 июля 2022 г. 14:14
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
13 июля 2022 г. 11:13
Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны
Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны
7 июля 2022 г. 06:54
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
7 июля 2022 г. 15:57
Шмыгаль: Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи
Шмыгаль: Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи
9 июля 2022 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi