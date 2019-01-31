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    Названы страны Европы, где чаще всего происходят ДТП

    Согласно отчету, в Австрии на 10 тысяч жителей приходится 44 аварии, а в Дании — всего пять

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В странах ЕС чаще всего в аварии попадают австрийские водители, реже всех - автомобилисты из Дании.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные из отчета ЕС о ДТП в европейских странах.

    Согласно отчету, в Австрии на 10 тысяч жителей приходится 44 аварии, а в Дании — всего пять. Также высока вероятность попасть в аварию на дорогах в Германии (37 аварий на 10 тысяч жителей) и Бельгии (35).

    Данные о ДТП в Словении, Португалии, Мальте и Италии несколько лучше австрийских — там в аварию попадают около 30 автомобилистов из 10 тысяч. При этом самые безопасные дороги на Кипре (7,5 ДТП на 10 тысяч жителей) и в Финляндии (8,5).

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