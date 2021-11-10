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Названы сроки встречи Путина и Байдена

Названы сроки встречи Путина и Байдена Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден могут встретиться лично в начале 2022 года.
Другие страны
10 ноября 2021 г. 07:28
Названы сроки встречи Путина и Байдена
Джозеф Байден и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден могут встретиться лично в начале 2022 года.

Как передает Report, об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Москвой и Вашингтоном.

Газета назвала сроки встречи двух лидеров: отмечается, что до конца 2021 года они проведут онлайн-беседу в формате видео-конференц-связи, а в 2022 году они увидятся лично. Предполагается, что повестка переговоров станет обширной. Президенты планируют обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве в минувшем июне.

Отмечается, что детали встреч еще не согласованы, поэтому Кремль и Белый дом не комментируют возможные переговоры Путина и Байдена. Так, 9 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беседа президентов нужна и их общение нужно продолжать. "Но четких сроков пока нет", - отметил он. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что ей нечего сообщить по поводу какой-либо встречи.

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Версия на азербайджанском языке Putin və Baydenin görüşünün vaxtı açıqlanıb

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