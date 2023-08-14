Названы сроки первого визита короля Великобритании Карла III во Францию

Первый визит короля Великобритании Карла III во Францию состоится в сентябре.

Первый визит короля Великобритании Карла III во Францию состоится в сентябре.

Как передает Report , об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на Елисейский дворец.

При этом представители администрации президента республики Эмманюэля Макрона не назвала конкретную дату. По данным радиостанции, дни визита будут объявлены ближе к концу августа.

France Info не уточнила, пройдет ли поездка по первоначальной программе или в нее будут внесены изменения.

В конце марта Елисейский дворец сообщил, что визит британского монарха во Францию, который должен был состояться с 26 по 29 марта, отложен из-за продолжавшихся в стране акций протеста против пенсионной реформы.