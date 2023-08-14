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Названы сроки первого визита короля Великобритании Карла III во Францию

Названы сроки первого визита короля Великобритании Карла III во Францию Первый визит короля Великобритании Карла III во Францию состоится в сентябре.
Другие страны
14 августа 2023 г. 00:21
Названы сроки первого визита короля Великобритании Карла III во Францию

Первый визит короля Великобритании Карла III во Францию состоится в сентябре.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на Елисейский дворец.

При этом представители администрации президента республики Эмманюэля Макрона не назвала конкретную дату. По данным радиостанции, дни визита будут объявлены ближе к концу августа.

France Info не уточнила, пройдет ли поездка по первоначальной программе или в нее будут внесены изменения.

В конце марта Елисейский дворец сообщил, что визит британского монарха во Францию, который должен был состояться с 26 по 29 марта, отложен из-за продолжавшихся в стране акций протеста против пенсионной реформы.

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