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Названы сроки первого полета американского стратегического бомбардировщика B-21

Названы сроки первого полета американского стратегического бомбардировщика B-21 Новый американский стратегический бомбардировщик B-21, как ожидается, совершит свой первый полет в 2023 году.
Другие страны
13 марта 2023 г. 23:25
Названы сроки первого полета американского стратегического бомбардировщика B-21

Новый американский стратегический бомбардировщик B-21, как ожидается, совершит свой первый полет в 2023 году.

Как передает Report, об этом заявила и.о. замминистра ВВС США Кристин Джонс, выступая на брифинге в Пентагоне по бюджету ведомства на 2024 финансовый год (начинается 1 октября 2023 года).

"Наш бюджетный запрос включает, например, продолжение инвестирования по 72 истребителям, а также наращивание закупок новой системы <...> космического ракетного оповещения. Национальная оборона также требует межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики ядерной триады. Программа создания новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel продолжает разрабатываться, а новый стратегический бомбардировщик B-21, как ожидается, совершит свой первый полет в этом календарном году", - отметила она.

Пентагон запрашивает в бюджете около $145 млрд на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, в том числе $46 млрд для ВВС, 27 млрд для флота, 15,7 млрд для сухопутных сил. $3,7 млрд будет выделено на создание ракеты Sentinel, на внедрение нового стратегического бомбардировщика B-21 - $3 млрд, на разработку нового истребителя - 2,3 млрд.

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