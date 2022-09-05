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Названы сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Названы сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС "К концу года Украина настроена выполнить все семь условий, которые были поставлены во время представления статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. И в конце этого – начале следующего года Киев будет готов перейти к началу переговоров о членстве в Евр
Другие страны
5 сентября 2022 г. 20:40
Названы сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

"К концу года Украина настроена выполнить все семь условий, которые были поставлены во время представления статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. И в конце этого – начале следующего года Киев будет готов перейти к началу переговоров о членстве в Евросоюзе".

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на брифинге по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС.

"Мы готовы вступать в процедуру переговоров по членству в ЕС. Безусловно, мы также выполняем те амбициозные планы по вхождению во все виды безвизов: экономический, транспортный, цифровой и т.д.", – сказал Шмыгаль.

По его словам, цель украинского общества и власти – полная интеграция и членство в ЕС в короткие сроки.

Также глава правительства добавил, что Соглашение об ассоциации с ЕС на данный момент выполнено почти на 65% и Украина намерена закончить ее выполнение как можно скорее.

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