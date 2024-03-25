Названы сроки голосования Конгресса США о помощи Украине

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон проведет голосование о предоставлении помощи Украине после Пасхи, которую западные конфессии христианства отмечают 31 марта.

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон проведет голосование о предоставлении помощи Украине после Пасхи, которую западные конфессии христианства отмечают 31 марта.

Как передает Report со ссылкой на CBS, сроки голосования назвал глава комитета палаты по внешней политике Майкл Маккол.

"Джонсон привержен тому, чтобы вынести это в палату после Пасхи. Мы работаем над этим", - подчеркнул глава комитета. По словам Маккола, он хотел бы, чтобы помощь украинской стороне была утверждена как можно быстрее.