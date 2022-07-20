Названы самые выгодные паспорта в 2022 году

Согласно новому ежеквартальному отчету, опубликованному лондонской консультационной фирмой Henley Partners, три азиатских паспорта предлагают своим владельцам большую свободу передвижения по всему миру, чем паспорта любых других стран.

Согласно новому ежеквартальному отчету, опубликованному лондонской консультационной фирмой Henley & Partners, три азиатских паспорта предлагают своим владельцам большую свободу передвижения по всему миру, чем паспорта любых других стран.

Как передает Report, об этом пишет СNN.

Япония опередила Сингапур и Южную Корею, предложив своим гражданам безвизовый режим или визу по требованию в рекордные 193 пункта назначения по всему миру, по сравнению с 192 пунктами назначения двух других лидеров.

Однако более осторожная реакция Азии на COVID-19 означает, что эти граждане в настоящее время с меньшей вероятностью будут пользоваться этой свободой передвижения, чем люди в Европе или Америке.

Согласно последним статистическим данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), международный пассажирский спрос на авиаперевозки в Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему составляет менее одной пятой от докризисного уровня.

Для сравнения, говорится в отчете Henley Passport Index, рынки Европы и Северной Америки восстановились примерно до 60% от прежнего уровня мобильности.

Лучшие паспорта для путешественников в июле 2022 года: Япония (193 направления), Сингапур, Южная Корея (192 направления), Германия, Испания (190 направлений), Финляндия, Италия, Люксембург (189 направлений), Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция (188 направлений), Франция, Ирландия, Португалия, Великобритания (187 направлений), Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, США (186 направлений), Австралия, Канада, Чехия, Греция, Мальта (185 направлений), Венгрия (183 направления), Литва, Польша, Словакия (182 направления).

Худшие паспорта, чтобы путешествовать в июле 2022 года: Северная Корея (40 направлений), Непал, палестинская территория (38 направлений), Сомали (35 направлений), Йемен (34 направления), Пакистан (32 направления), Сирия (30 направлений), Ирак (29 направлений), Афганистан (27 направлений).