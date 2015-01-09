Названы самые пунктуальные авиаперевозчики в мире

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Авиакомпания AirBaltic, Hawaiian Airlines, Аustrian Аirlines входят в тройку наиболее пунктуальных авиаперевозчиков в мире. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе мирового лидера в сфере авиационной информации - британской компании OAG.

Рейтинг 20 наиболее пунктуальных авиакомпаний был составлен на основе анализа 43,5 млн. полетов.

В пятерку рейтинга попали также национальный и крупнейший авиаперевозчик Испании Iberia, норвежский Norwegian Air Shuttle. Saudi Arabian Airlines расположилась на 7-ом месте списка, Air Europa - на 16-ом, Lufthansa - на 17-ом месте в рейтинге.