​Названы самые опасные для путешествия страны

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Представители Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании (FCO) представили публике топ самых опасных стран для путешествия.

Как передает Report, ведомство не рекомендует гражданам посещать более 60 государств, где основную опасность представляют террористические акты и похищения.

В июне месяце 2015 года теракт в Тунисе унес жизни 38 иностранцев, большинство из которых граждане Великобритании. Из-за этого уровень туристического потока упал на миллион человек по сравнению с прошлогодними показателями. Опасность для иностранцев сохраняется в Ираке, Йемене, Секторе Газа, Афганистане и Сирии. В черном списке FCO также числятся страны Африканского континента, среди них Ливия, Судан, Конго, Сомали и Эфиопия. МИД Британии призывает своих граждан удержаться от поездок в Луганскую и Донецкую области.

Также опасными считаются некоторые регионы Турции, Кении, Индии и Египта. Отмечается, что самый высокий уровень насилия в отношении туристок зафиксирован в Индии.