Названы самые миролюбивые страны мира

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Большинство стран за последний год смогли улучшить свои позиции в "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index), что привело к его незначительному росту впервые с 2014 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в исследовании, опубликованном в Лондоне Институтом экономики и мира (The Institute for Economics and Peace), в котором анализируется ситуация в 163 странах, где проживает 99,7% населения планеты.

В этом году его уже в девятый раз возглавила Исландия, за ней следуют Новая Зеландия и Португалия, для которой данная строчка является наивысшей за всю историю ведения рейтинга.

Азербайджан в этом рейтинге занимает 132 место, Россия - 151.

Сирия второй год подряд замыкает список "миролюбивых стран". Выше находятся Афганистан (162) и Ирак (161), далее следуют Южный Судан (160) и Йемен (159).

В основе индекса миролюбия лежит исследование таких факторов как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, уровень террористической угрозы и участие той или иной страны в боевых действиях.